Семьи мобилизованных из Новосибирской области подали свыше 2 тысяч заявлений на получение поддержки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Названо число заявлений на получение поддержки, которые подали семьи мобилизованных граждан в Новосибирской области. Данные приводит ТАСС со ссылкой на Елену Бахареву, министра труда и соцразвития региона.

По ее словам, семьи подали уже свыше 2-х тысяч заявлений на получение мер поддержки. А на компенсацию родительской платы за детские сады направили примерно 400 заявлений.

Подать заявления, уточнила министр, можно в электронном формате. Сделать это вправе жены мобилизованных или же их родители. Справки о том, что их родственника мобилизовали, запрашивать не нужно. Связано это с тем, что министерство и так обладает этими данными.

Елена Бахарева дополнила, что первые компенсации семьи мобилизованных поучат уже в ноябре. Также в процессе завершения в регионе начисление мобилизованным 100 тысяч рублей, единовременной выплаты.

Ранее КП-Новосибирск писала, что меры поддержки предполагают компенсацию ЖКХ и капремонт в размере 50%. Для детей призванных в рамках частичной мобилизации предусмотрено бесплатное питание в школах. Это касается и малышей, и старшеклассников. Кроме того, меры поддержки обеспечивают стопроцентную компенсацию родительской платы за детский сад.

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