Школьник из Новосибирска ударил ножом друга на Алтае.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Алтайском красе прогулка двух школьников закончилась поножовщиной. Один из них воткнул нож в спину 14-летнего товарища. Известно, что перед этим друзья повздорили.
Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источники, ЧП произошло в селе Новоегорьевское 6 ноября. Новосибирец приехал туда к бабушке на каникулы. Вечером пошёл на прогулку с товарищем. Приятели поссорились, началась потасовка. Новосибирский подросток достал складной ножик и воткнул его в спину приятеля. Он пробил сверстнику легкое. После чего сам же позвонил в полицию
Пострадавшего мальчика госпитализировали. Подозреваемый сейчас под подпиской о невыезде. По предварительным данным, он из благополучной семьи.
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