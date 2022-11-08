В Новосибирске к концу 2023 года завершат старейший долгострой на Ивлева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к концу 2023 года закончат строительство старейшего долгостроя на улице Ивлева в Советском районе города. Это станет возможным благодаря новому МИПу. Как отметил министр регионального строительства Алексей Колмаков, такие проекты являются действенным механизмом при решении проблем обманутых дольщиков.

В правительстве НСО пояснили, что инициатором нового МИПа выступила компания «Сибирь-Развитие». Так, в рамках инвестпроекта фирма направит примерно 63 млн рублей на завершение долгостроя.

История старейшего долгостроя на Ивлева в Новосибирске длится более 30 лет. 97 дольщиков долгие года не могут дождаться своих квартир. По словам министра регионального строительства, этот дом достраивают, применяя различные меры поддержки от правительства области. К примеру, ранее власти выделили субсидии. Они предназначены на благоустройство придомовой территории.

– Теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию, – добавил Колмаков.

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