В Новосибирской области не стали смягчать приговор мужчине, который пытался сжечь соседку вместе с домом

Преступление произошло в мае 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области оставили без изменения приговор в отношении мужчины, который пытался сжечь соседку вместе с домом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Все произошло 22 мая 2018 года в рабочем поселке Болотное. Мужчина испытывал сильную неприязнь к соседке, поэтому решил от нее избавиться. Он взял бензин и направился к деревянному многоквартирному дому, где проживала женщина. После этого сибиряк облил горючей смесью пол и стены первого этажа и совершил поджог. Как уточнили в прокуратуре, в тот момент злоумышленник был пьян.

− Умысел на убийство жителей дома мужчиной не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшие спаслись через окна, а пожар был ликвидирован, − рассказали в ведомстве.

В апреле 2021 года Болотнинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сибиряка. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30 – частью второй статьи 105 (покушение на убийство) и частью второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Мужчине дали девять лет с ограничением свободы на полтора года.

Однако сторона защиты не согласилась с приговором, посчитав его слишком суровым, и внесла кассационную жалобу. Но суд кассационной инстанции признал доводы необоснованными и оставил приговор в силе.

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