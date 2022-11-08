В Новосибирске туман помешал грабителю с гвоздодёром взломать банкомат.
Фото: Анастасия Осипова
В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 25-летнего новосибирца. Он пытался взломать банкомат в отделении самообслуживания на Курганской улице. Попытка обернулась провалом.
– Следствие установило, что ночью 1 июня 2022 года обвиняемый пришел в зону самообслуживания. Там с помощью гвоздодёра пытался взломать банкомат. В нем находилось свыше 3 млн рублей. Но довести преступление до конца он не смог – в помещении сработали сигнализация и парогенератор тумана, – рассказали подробности в прокуратуре Новосибирской области.
Новосибирец вину не признал. В прокуратуре добавили, что ранее мужчина судим не был. На дело пошел, замаскировавшись. Но не предусмотрел то, что в зал проник по своей банковской карточке. Как он хотел взломать сейф гвоздодёром, не ясно.
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