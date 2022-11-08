Эти пять вещей запрещено делать во время лунного затмения 8 ноября 2022 года: предупреждение астролога

Во время кровавой Луны берегитесь резко менять свою жизнь — исправить последствия будет сложно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирский астролог Елена Альмах рассказала, что категорически нельзя делать в затмение 8 ноября 2022 года.

— Поскольку в период затмения энергетика Земли очень нестабильна, то не рекомендуется совершать действия с высоким риском, — говорит астролог. И приводит список категорических запретов. Вот от чего нужно отказаться:

1. Планировать на этот день важные для вас начинания.

2. Делать медицинские операции, так как высок риск осложнений.

3. Летать на самолете, поскольку повышается риск катастрофы.

4. Регистрировать брак или бизнес — Луна вам не соблаговолит, новые отношения или предприятие могут обернуться крахом.

5. Устраиваться на работу и увольняться — передумать и вернуть все на круги своя будет очень сложно.

Но некоторые важные дела 8 ноября делать можно и даже нужно. В день лунного затмения разрешено бросать старые вредные привычки и начинать новые, особенно в финансовой сфере. Можно проводить ритуалы и практики, привлекающие желаемое (тут тоже лучше выбрать тему денег или здоровья). И самое время разорвать отношения, в которых вы несчастливы: сегодня удача окажется на вашей стороне, и не будет необратимых последствий.

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