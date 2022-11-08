На эстакаде метромоста в Новосибирске заменили разбитые стёкла. Фото: Новосибирский метрополитен.
В Новосибирске на эстакаде метромоста заменили разбитые стекла. Ранее их испортили вандалы. Ремонтные работы на объекте завершили в срок. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе метрополитена города.
Известно, что восстановительные работы на эстакаде провели в три этапа. Так, рамы и стёкла сначала заменили от станции метро «Спортивная» в сторону реки Оби. После чего поменяли их в сторону портала в направлении к станции «Студенческая». В общей сложности под замену пошли примерно 400 стекол. Их толщина составила 6 мм.
В пресс-службе подземки добавили, что на эстакаде окрасили поручни ходовых мостиков, а также спецпропиткой обработали железобетонные элементы. В метрополитене добавили, что ремонт провели за счет собственных средств. В планах подземки контролировать метромост с помощью видеокамер более акцентированно.
– Это поможет пресечь случаи вандализма. Ведь именно последствия таких ЧП привели к необходимости ремонтировать эстакаду метромоста, – уточнили в метрополитене.
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