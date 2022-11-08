Экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина начали судить в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали судить экс-прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина. Он попался на взятке. Кроме того, Бушмакина обвиняют в превышении должностных полномочий.

– Обвиняемому огласили предварительное обвинение, определили порядок исследования доказательств по делу. Кроме того, начали допрашивать свидетелей стороны обвинения, – говорится на сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска.

О том, что на Бушмакина завели уголовное дело, стало известно в декабре 2021 года. Сообщалось, что с мая по июль 2019 года он получил от директора строительной компании 150 тысяч рублей взятки. Деньги ему дали за то, чтобы он предоставил копии документов процессуальной проверки, которую провели в Следкоме. Проводили ее как раз в отношении директора фирмы, уклонявшегося от уплаты налогов. Бушмакина за содеянное задержали и отправили в СИЗО.

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