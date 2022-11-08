В Новосибирске решили снести 5 тысяч капительных гаражей у ТЦ «Аура». Фото: Алексей БУЛАТОВ

5000 тысяч капитальных гаражей, расположенных у ТЦ «Аура в Новосибирске, хотят снести. Намерение озвучили участники недели «Городских практик». В рамках него власти города задействуют молодых специалистов. Они нацелены ликвидировать «депрессивные территории» в городе, облагородить его вид.

Как пишут «Новосибирские Новости», архитекторы предложили снести 5 тысяч капитальных гаражей. Огромный комплекс расположен в границах улиц Фрунзе, Ипподромской, Военной. Он соприкасается с частным сектором. В тех домах в основном сейчас живут цыгане.

Специалисты уверены, что 40 гектаров пространства для гаражей – необоснованное применение. Этот участок, считают они, нужно максимально задействовать в жизни города. Там, по мнению архитекторов, лучше всего создать условия для социальной активности, а также для деловой деятельности.

Авторы проекта, ставшего победителем, предлагают разделить этот участок на несколько зон. Имеется в виду: рекреационная, жилая застройка, образовательная территория, школы, детский сад. Эксперты рекомендовали создать пешеходные маршруты в двух уровнях. Название концепции специалистов – «Новая Каменка».

Предложение одобрил главный новосибирский архитектор Александр Ложкин. Он уверен, ее можно использовать в готовом виде для оперативной реализации.

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