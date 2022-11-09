Сильный ветер и снег обещают синоптики в Новосибирске

В Новосибирске и сегодня идет снег. То Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 ноября в Новосибирске будет по-прежнему прохладно и пасмурно. Метеорологи обещают мокрый снег и гололедицу.

— Температура ночью составит -3...-5 градуса, а днём 0...+2. Будет ночью преимущественно без осадков, днем выпадет небольшой мокрый снег. Юго-западный ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области местами так же пройдет снег, а ветер усилится до 14 метров в секунду температура ночью опустится до -8 градусов, днем — до -3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер