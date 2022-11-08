В хирургическом отделении горбольницы пациент устроил дебош и разбил очки врачу

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

3.11.2022 г. в 23:56 ГБР ГВАРДИИ по сигналу тревоги прибыла в бар на ул. Гурьевская, где трое пьяных посетителей вели себя агрессивно и провоцировали драку. Увидев входящих охранников, двое из этой компании ушли, а третий, самый пьяный и буйный, кинулся на гвардейцев с кулаками. Хулигана задержали и передали в полицию.

4.11.2022 г. в 19:50 тревожная кнопка была нажата в пивном баре на ул. Ленина – администратор вызвала охрану, так как двое гостей отказывались платить по счёту, в котором, по их мнению, фигурировало завышенное количество заказанных ими кружек пива. В присутствии бойцов ГБР мужчины признали, что счёт выпитым кружкам не вели, а оснований не доверять официанту у них нет, и оплатили всю указанную в счёте сумму.

4.11.2022 г. в 22:00 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в кафе паназиатской кухни, расположенное на Красном проспекте. Работники заведения просили вывести на улицу пьяного посетителя, который назойливо приставал к молодым девушкам, сидящим в кафе, и мешал их отдыху. Добровольно покидать заведение парень не захотел. Он попытался оказать сопротивление выводившим его на улицу охранникам, и в итоге был задержан и передан полиции.

5.11.2022 г. в 18:48 в одном из супермаркетов Кировского района продавцы заметили пожилую женщину, похищавшую бутылку пива стоимостью 58 рублей. Они сделали ей замечание и предложили оплатить стоимость напитка. Реакция воровки была неадекватной – женщина начала скидывать на пол с прилавка товары и замахиваться на продавцов. Оперативно прибывшие бойцы ГБР задержали её и передали в полицию.

6.11.2022 г. в 23:32 бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали и передали полицейским мужчину, устроившего дебош в хирургическом отделении горбольницы. Он был доставлен туда врачами скорой помощи из-за открытых ран, которые нужно было зашивать. Пострадавший противился оказанию ему помощи, не подпускал никого к себе и даже разбил врачу очки. За это, а также за сопротивление, оказанное бойцам ГБР, он был задержан.