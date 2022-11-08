В 2023 году госкомпании через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретали ремонтные услуги и оргтехнику

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Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, профессиональное обучение, спецоборудование и инструмент, а также лицензионное программное обеспечение.

Около 230 представителей МСП-сектора за шесть месяцев работы сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» заключили более 700 договоров поставок своей продукции и оказания услуг почти на 1,16 млрд рублей.

Сейчас на Цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков. Данные аккумулируются из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков.

- Для предпринимателей, особенно представителей микробизнеса, сервис «Витрина закупок малого объема» - простой и короткий путь к стабильному рынку сбыта. Это особенно важно в условиях санкций, когда возможности бизнеса для реализации продукции и услуг ограничены. Кроме того, малые закупки - это полезный опыт для тех, кто планирует заниматься поставками по 223-ФЗ. Они проходят без торгов и других долгих процессов. Так как требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их по силу даже поставщикам-новичкам. Кроме того, на МСП.РФ мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь с документами и подбором подходящих закупок через сервис «Гид по закупкам», - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.