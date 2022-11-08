В Новосибирске поймали серийного грабителя, похищавшего мобильники из салонов сотовой связи. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серийных грабежах. Он воровал мобильники в салонах сотовой связи. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в ГУ МВД по НСО.

В полиции установили, что новосибирец под видом покупателя просил показывать ему гаджеты. Задавал вопросы, проверял характеристики. А когда продавец отворачивался, сбегал с телефоном.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Оказался им 28-летний житель Ленинского района. Выяснилось, что он – безработный. Всего месяц назад освободился из колонии. Он менял места жительства, прячась от правосудия. Грабежи совершал в разной одежде. Поймали его, когда он пошел на очередное преступление: на подходе к магазину.

Установлена причастность новосибирца к 11 грабежам. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

– Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – уточнили в ГУ МВД по НСО.

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