В Новосибирске серый внедорожник чуть не сбил бабушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска на пешеходном переходе серый внедорожник чудом не сбил бабушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, а машина неслась прямо на нее на красный свет. Произошел инцидент на улице Титова напротив школы № 48.

Момент едва не случившейся аварии попал на видео. Его выложили в паблике «АСТ-54». После этого нарушителем заинтересовались в полиции.

– Водителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, а за такое же правонарушение, совершённое повторно, грозит административный штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Нарушителя, который чудом не сбил бабушку, ищут.

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