Пробки в 7 баллов сковали улицы Новосибирска утром 8 ноября

Рассказываем про пробки в Новосибирске 8 ноября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске утром 8 ноября достигли 7-ми баллов. Так, сложно проехать по улице Станиславского, Ватутина и Котовского. Заторы на Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Затруднено движение в обоих направлениях на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы из-за аварий на Советском шоссе, а также на Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали Троллейную, Немировича-Данченко, Титова. Заторы на улице Блюхера, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Восход. Движение по Кирова из-за аварии тоже затруднено.

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