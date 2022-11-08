В Новосибирске будет снежно и скользко

В Новосибирске снова будет снежно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 ноября в Новосибирске будет по-прежнему холодно и пасмурно. Метеорологи обещают мокрый снег и гололедицу.

— Температура ночью составит -2...-4 градуса, а днём -1...+1. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области местами так же пройдет снег, а ветер усилится до 14 метров в секунду.

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