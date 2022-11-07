На ремонт детсада потратили 9 миллионов рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске завершили ремонт детсада №117, у которого в аварийном состоянии находились кровля и опорные колонны. Ремонт шел два месяца, потрачено на него было около 9 миллионов рублей.

— В августе был объявлен режим ЧС для того, чтобы в максимально короткие сроки провести восстановительные работы. В целом с задачей справились, кровля полностью восстановлена. Я подписал документ о снятии режима ЧС, который был введён в августе. Детский сад начал работать с сегодняшнего дня, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

По словам заведующей детсада Галины Осипенко, рабочие заменили кровлю, парапеты, утеплитель, восстановили бетонные карнизные плиты и кирпичную кладку опорных колонн. А также провели косметический ремонт в тех помещениях, где протекала крыша.

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