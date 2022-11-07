Новосибирская область получит полмиллиарда на ежемесячные детские выплаты

Всего за 2022 год регион получил 8,7 миллиарда рублей на детские выплаты.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирская области дополнительно получит более 530 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты.
— Принято решение направить дополнительно 530,2 миллиона рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, — сообщил первый зампред Госдумы депутат от Новосибирской области Александр Жуков.
По его словам, всего в 2022 году было выделено 8,7 миллиарда рублей. Получить выплату смогут около 104 тысяч детей.
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