В долевом строительстве участвовало 132 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы новосибирских дольщиков фонда «Жилище» решат за счет МИП. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков. По его словам, этим проектом минстрой занимается совместно с администрацией города Обь.

— Данный МИП на территории города Обь станет первым в области, который будет реализован вне границ Новосибирска. Интерес к данному проекту уже проявляют застройщики региона, — отметил Колмаков. В региональном правительстве добавили, что фонд «Жилище» анонсировал строительство трех четырехэтажных домов в 2010 году. Тогда было заключено 132 договора долевого строительства. Однако, застройщик так и не приступил к строительству, был признан банкротом и ликвидирован.

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