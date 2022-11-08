Дело рассматривалось в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирец отсудил у магазина охоты 37 тысяч рублей за проколотую лодку. Мужчина купил у них товар и оставил на некоторое время на хранение. Когда он забрал ее, то обнаружил повреждение. Покупатель потребовал вернуть деньги, но ему отказали. Тогда покупатель пошел в суд. Магазин же подал встречный иск.

- Мужчина купил надувную лодку, как дополнительное плавсредство. Истец утверждал, что на воду лодку не спускал, она стояла надутой на газоне несколько дней. Он проверял ее с помощью мыльного раствора, и обнаружил прокол, - говорится в приговоре на сайте Бердского районного суда.

Тем временем представитель магазина утверждал, что лодку мог повредить сам покупатель. По его мнению, на ней имелись следы эксплуатации.

Суд встал на сторону покупателя и обязал выплатить мужчине 37 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость лодки, компенсация морального вреда, неустойка и штраф.

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