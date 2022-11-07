В Новосибирске прокуратура запретила жителям 15-этажного дома пользоваться лифтом

Оказалось, что лифт не соответствует требованиям безопасности. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура запретила жителям 15-этажного дома №1 по улице Галущака пользоваться лифтом. Проверка показала, что тот может быть опасен для жизни и здоровья.

— Установлено, что эксплуатируемый в доме лифт не соответствует требований безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов. В связи с этим председателю правления ТСЖ внесено представление на рассмотрении, эксплуатация лифта прекращена, — сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что на председателя завели административное дело за нарушение требований безопасности при использовании и содержании лифта.

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