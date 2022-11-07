Новосибирцы обратились в Генпрокуратуру с требованием отменить перекрытие улицы Ленина

В обращении потребовали проверить законность досрочного перекрытия улицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский автомобилисты требуют отменить перекрытие улицы Ленина. Их возмутило, что проезд перекрыли раньше срока.

Открытое обращение в Генпрокуратуру РФ было опубликовано в понедельник, 7 ноября, секретарем общественного совета при региональном минтрансе Михаилом Мезенцевым. Там он подробно изложил, какие, по его мнению, нормативно-правовые акты были нарушены и потребовал провести проверку.

— На основании изложенного, прошу провести проверку соблюдения законодательства при перекрытии движения отдельных участков дорог общего пользования на территории города Новосибирска, принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности лиц, допустивших грубое нарушение законодательства, — сказано в обращении.

Напомним, что перекрыть улицу Ленина должны были в ночь на 6 ноября. Однако бетонные блоки появились там уже 4 ноября.

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