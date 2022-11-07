Новосибирцы увидят полное лунное затмение 8 ноября

Лунное затмение можно будет наблюдать около часа. Фото: Олег УКЛАДОВ

8 ноября новосибирцы смогу увидеть полное лунное затмение. Наблюдать явление можно будет около часа.

— Все начнется в 17:30 вместе с восходом Луны, которая уже будет затменной. Чуть более часа она будет закрыта тенью Земли и начнет открываться к 18:45, а к 19:50 Луна уже полностью выйдет из тени нашей планеты, — отметили в Большом Новосибирском планетарии.

Напомним, что в прошлом году лунное затмение можно было наблюдать 19 ноября. Однако тогда его нельзя было разглядеть невооруженным глазом. Затмение началось в пятом часу вечера, когда солнце еще светило.

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