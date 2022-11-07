В Новосибирской области отремонтировали участок трассы, ведущей к границе с Казахстаном

Дорогу привели в порядок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области завершили ремонт участка трассы, ведущего к границе с Казахстаном. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог. Речь идет об участке дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар», которая проходит через Карасукский район. Рабочие отремонтировали 14,3 километра трассы.

Работы выполняли два подрядчика. В 2023 году планируют отремонтировать еще 10 километров.

Как рассказали в ТУАД, подрядчики отфрезеровали старое покрытие, избавились от пучинообразований, уложили асфальт, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

− Основные причины разрушения дорожной одежды − многократное превышение межремонтных сроков и интенсивное движение грузового транспорта, − объяснили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

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