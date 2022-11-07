Новосибирский суд закрыл дело 17-летнего подростка о фейках об армии РФ

Дело на парня завели в марте.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Центральный районный суд Новосибирска закрыл дело по статье за фейки об армии РФ, возбужденное против 17-летнего подростка. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил бывший обвиняемый.
— Уголовное дело на меня завели за репост сообщения из новостного канала 4 марта, 26 марта меня вызвали в СК и завели уголовное дело, — пояснил КП-Новосибирск подросток.
По его словам, следствие шло с апреля до ноября. Хоть дело и закрыли, суд ввел некоторые ограничения. Юноше на месяц запретили покидать дом после десяти часов вечера.
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