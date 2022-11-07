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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:47

Жителям Новосибирска для счастья нужна зарплата в 195 тысяч рублей

В опросе участвовали сибиряки старше 18 лет
Анастасия ХРОМЫХ
Сибиряки меччтают о высокой зарплате.

Сибиряки меччтают о высокой зарплате.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирцы рассказали, сколько денег они должны зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Опрос проводил портал SuperJob.

Всероссийский опрос проводился с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняло участие экономически активное население старше 18 лет.

Оказалось, что новосибирцам для полного счастья нужно получать 195 тысяч рублей.

− В апреле 2022 года эта сумма равнялась 177 тысяч рублей, − отметили представители SuperJob.

Интересно, что в ноябре прошлого года сибирякам было достаточно суммы в размере 169 тысяч. Как показал опрос, мужчинам для счастливой жизни нужно больше денег, чем женщинам.

При этом самые высокие запросы у жителей Москвы. Они хотели бы зарабатывать по 250 тысяч ежемесячно.

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