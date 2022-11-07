В Новосибирске не закончили в срок ремонт моста на Сибревкома

Подрядчик не пояснил срыв сроков. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске не успели в срок отремонтировать 96-летний мост по улице Сибревкома. Его должны были сдать в середине октября, но уже ноябрь, а работы так и не закончены.

По сообщению «РБК Новосибирск», мост вымощен тротуарной плиткой, уже установили ограду, а вот фонарные столбы, которые должны освещать мост, лежат на земле. Тут и там расставлены поддоны со стройматериалами.

В компании подрядчика не прокомментировали повторный срыв сроков. Ранее, когда сдачу перенесли с 15 на 30 октября, сообщалось, что задержка связана со вскрывшимися дополнительными работами, а также долгим согласованием некоторых документов.

Напомним, что ремонт моста стартовал в середине апреля. На реконструкцию потратили 50 миллионов рублей. Сдать его планировали 15 октября.

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