Усердно грызли канат: забавную игру императорских тамаринов сняли на видео

Тамарины облюбовали подвесной канат. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

В Новосибирском зоопарке имени Шило сняли на видео забавную игру императорских тамаринов. Ролик на своем Ютуб-канале опубликовала постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Императорский тамарин – это вид игрунковых обезьян. Их отличительной особенностью являются длинные белые усы.

Забавных зверей Анна Новикова сняла на видео 1 ноября. На ролике можно увидеть умилительную картину − малыш-тамарин сидит на спине у взрослого животного. Детеныш с любопытством смотрит по сторонам, наблюдая за посетителями зоопарка.

Спустя некоторое время малыш прибежал к другому сородичу. Он начал грызть канат, который работники зоопарка повесили специально для обезьян. Вскоре его примеру последовал взрослый тамарин.

Напомним, в Новосибирском зоопарке императорские тамарины живут с 2016 года.

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