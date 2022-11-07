В новосибирской школе 12-летнего мальчика с эпилепсией избил одноклассник

12-летнего мальчика избил одноклассник.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Следственный комитет организовал проверку после сообщения об избиении 12-летнего мальчика с эпилепсией одноклассником. Произошло ЧП утром 7 ноября в одной из школ Новосибирска.
— Несмотря на то, что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь, — сообщили в региональном СК.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки изучат обстоятельства произошедшего, а также дадут юридическую оценку действиям сотрудников школы. По ее завершению будет принято соответствующее решение.
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