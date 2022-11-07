Поезд Деда Мороза впервые приедет в Новосибирск

В Новосибирск поезд Деда Мороза прибудет в одиннадцатом часу утра 24 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз уже отправился со своей командой в новогоднее путешествие от Великого Устюга до Владивостока и обратно. В Новосибирск он заедет впервые.

— 24 ноября поезд будет стоять у перрона вокзала Новосибирск-Главный с 10:25 до 18:35. Основная программа пройдет на привокзальной территории. Вход свободный, — рассказали мэрии.

Поезд главного волшебника страны будет состоять из приемной Деда Мороза, вагонов для проведения игр и квестов, вагонов-ресторанов, а также вагона-лавка, где можно будет приобрести северные сувениры.

По сообщению РЖД, начнется праздничная программа за 20 минут до прибытия поезда.

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