В Новосибирске коллектор «Черного тюльпана» попал под уголовное дело за травлю должника

Полиция возбудила дело о вымогательстве и клевете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске коллектор попал под уголовное дело после жалобы на травлю от должника. Скандал произошел 1 ноября 2022 года. По сообщению СМИ, коллектор из «Черного тюльпана» затравил новосибирца за микрокредит. В прокуратуре сообщили КП-Новосибирск о результатах проверки полиции.

По данным прокуратуры Октябрьского района, заявитель в статье сообщал о незаконных действиях коллекторов по выплате долга в отношении заемщика ООО «МКК Займыч». Говорил о применении к нему и его родным, соседям психологического давления. Сообщал о том, что сумма долга постоянно растет.

- По результатам уголовно-процессуальной проверки установлено, что коллекторы сообщали заемщику о возбужденном уголовном деле по признакам хищения денег микрокредитной организации, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Юлия Штанько. – За незаконные действия по взысканию долга, распространению клеветы в отношении заемщика, возбуждено уголовное дело о вымогательстве и клевете.

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