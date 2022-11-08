На трассе в Новосибирской области пропал кот с акне на подбородке

Кот убежал 5 ноября. Фото: предоставлено героиней публикации

На трассе в Новосибирской области пропал кот. Четвероногий по кличке Милкис выскочил из машины, когда его хозяйка открыла дверь.

- На трассе из-за аварии была большая пробка. Мы выпустили его из переноски, чтобы он походил по машине. Когда я открыла дверь, чтобы посмотреть на пробку, то он, видимо, проскочил, и я не заметила. Опомнилась спустя 15 минут, - рассказала КП-Новосибирск Анна Черкасова, хозяйка кота.

Девушка обошла близлежащий лес, но так и не нашли любимца

- У кота подбородок в черных точках. Я читала, что это акне его, - говорит девушка. – Мне писали, что видели его на трассе в Искитиме и на «Гранях Алтая».

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