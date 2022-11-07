В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись легковушка и автобус

ДТП произошло у остановки Мелькомбинат. Фото: Инцидент Новосибирск
В понедельник, 7 ноября, у остановки Мелькомбинат произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Как видно на фото, автомобиль врезался в заднюю часть автобуса. От удара у легковушки помяло капот.
− Как рассказала наша подписчица, пострадавших нет, − уточнили в публикации.
Причина ДТП неизвестна.
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