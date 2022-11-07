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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 10:44

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись легковушка и автобус

В ДТП никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
ДТП произошло у остановки Мелькомбинат. Фото: Инцидент Новосибирск

ДТП произошло у остановки Мелькомбинат. Фото: Инцидент Новосибирск

В понедельник, 7 ноября, у остановки Мелькомбинат произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Как видно на фото, автомобиль врезался в заднюю часть автобуса. От удара у легковушки помяло капот.

− Как рассказала наша подписчица, пострадавших нет, − уточнили в публикации.

Причина ДТП неизвестна.

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