В Новосибирске нашли рельс конца XIX века

Рельс использовали вместо подпорки. Фото: Бугринский комитет

В Новосибирске на территории исторического села Бугры обнаружили рельс, дата производства которого датируется XIX веком. Увидели его случайно, обратив внимание на странную подпору сломанного деревянного столба.

— Демидовский рельс использовался как подпорка-пасынок деревянного столба ЛЭП в Буграх, — сообщили в Бугринском комитете.

Напомним, что находок, связанных с Буграми, немало. Так, например, рядом с новым ЛДС нашли 100-летние развалины винокурни, которая была в селе. Предположительно, остатки кирпичной стены — часть производственного корпуса.

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