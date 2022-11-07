Самолеты авиакомпании AZUR air начали летать из Новосибирска на Шри-Ланку

Прямые рейсы из Новосибирска на Шри-Ланку запустила авиакомпания AZUR air.
Фото: Александр ГЛУЗ
Прямые рейсы из Новосибирска на Шри-Ланку запустила авиакомпания AZUR air. Первый самолет по этому направлению вылетел в 03:10 из Толмачево.
Время в пути составило больше 8 часов, сообщили на сайте авиакомпании. Рейс ZF-1647 приземлился в международном аэропорту имени Бандаранаике.
Самолеты на Шри-Ланку будут летать раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 18 ноября.
Ранее КП-Новосибирск писала, что из Новосибирска запускают прямые рейсы в Таиланд.
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