Андрей Травников распорядился приступить к проектировке нового парка в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 7 ноября, губернатор Андрей Травников сообщил о планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода «Ирмень» Юрия Фёдоровича Бугакова. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве в рамках обсуждения итогов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Я предлагаю добавить еще один объект, – обратился Андрей Травников к мэру города Анатолию Локтю. – Это инициатива депутатов заксобрания, мы вместе с вами её поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк.

Известно, что всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов» составило более 2 миллиардов рублей.

В эту сумму входят средства федерального проекта и средства регионального бюджета, которые направляют на ряд масштабных объектов. В их числе – новый городской парк, прилегающий к Ледовой арене в Кировском районе Новосибирска и сквер «Гвардейский» жилого района Пашино в Новосибирске.

Губернатор отметил рост масштабов работ по благоустройству, которые проводят в Новосибирской области.

– Объемы работ по благоустройству наших городов и поселков растут – в 2020 году мы с удовлетворением отмечали, что общий объем средств на проекты по благоустройству превысил 1 млрд рублей – сегодня мы говорим, что в 2022 году более 2 млрд рублей уже направлено на формирование новых пространств, – сказал Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер