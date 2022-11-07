«Она ответила на жестокость»: под Новосибирском поймали алабая, покусавшую нескольких человек

«Ей избивали цепями»: под Новосибирском поймали алабая, покусавшую нескольких человек. Фото: предоставлено Екатериной.

В посёлке Ленинский под Новосибирском волонтеры приюта «Группа Помощи Среднеазиатским Овчаркам» выловили самку-алабая. Животное держало в страхе всех местных жителей. По их словам, собака покусала нескольких человек. Зоозащитники подтвердили КП-Новосибирск случаи нападения. Однако они уверены, алабай защищалась.

– Собака оказалась раненой. В защиту собаки скажу, что эту собаку подростки неоднократно избивали цепями. Это видели женщины, работающие в поселковом магазине. Ее нападения, скорее всего, были защитой, ответом на человеческую жестокость. Сейчас мы стабилизируем ее состояние. Ей нужна операция. Стоимость вмешательства свыше 50 тысяч рублей, – рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта Екатерина.

Екатерина добавила, что алабая назвали Ламией. После лечения ей будут искать дом и любящих хозяев. По словам Екатерины, собака добродушна к людям. На заботу и любовь животное отвечает тем же, говорят зоозащитники.

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