Контрольно-счетная палата Новосибирска обратилась в прокуратуру после проверки муниципальных бань

На работу банного хозяйства негативно повлияли некоторые факторы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Контрольно-счетная палата Новосибирска проверила эффективность работы муниципального банного хозяйства «Сибирячка» за период с 2019 по 2021 годы. Материалы проверки направили в прокуратуру.

Как сообщили на сайте КСП, за последние 10 лет наблюдается тенденция к «свертыванию» деятельности банного хозяйства. Это касается всех видов услуг, которые оказывает «Сибирячка».

В Контрольно-счетной палате объяснили, что это происходит из-за уменьшения количества помывочных. Дело в том, что бани и сауны постепенно переходят к частным инвесторам.

− Соответственно снизился и объем оказываемых услуг при сохранении основной части условно-постоянных затрат, что привело к росту себестоимости оказания одной услуги, − уточнили в КСП Новосибирска.

Более того, на работу банного хозяйства негативно повлияла пандемия COVID-19. Так, в 2021 году объем собственных доходов учреждения составил чуть меньше 30% от общей суммы доходов.

На территории Новосибирска действовали шесть помывочных. 1 июня они перестали работать. Представители Контрольно-счетной палаты отметили, что многие вопросы остаются нерешенными. Например, неизвестна судьба оставшихся сотрудников. В адрес банного хозяйства направили представление об устранении всех нарушений.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске объявили конкурс на реконструкцию муниципальных бань.

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