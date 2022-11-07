Сибиряку, подобравшему мобильник в электричке, светит 5 лет колонии. Фото: стоп-ккадр.

У жительницы Болотного пропал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Оказалось, она обронила его в электричке, когда уснула. Когда хватилась, гаджета и след простыл. Сибирячка обратилась в транспортную полицию.

– Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в краже. Оказался им ранее сулимый житель НСО. Он на электричке ехал домой с работы. Сибиряк заметил бесхозный гаджет. Убедился, что за ним никто не наблюдает, присвоил устройство себе. От симки избавился, покинув вагон электрички, – сообщили в УТ МВД по НСО.

Сибиряк на допросе пояснил, что приметил спящую женщину и гаджет, лежавший около неё на полу. Убедился, что сибирячка спит беспробудно, присвоил телефон. И спокойно удалился.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу в значительном размере. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

В транспортной полиции призвали сибиряков внимательнее следить за имуществом.

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