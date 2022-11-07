Новосибирцу, укравшему сумку с 50 млн рублей, вынесли приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Железнодорожный районный суд поставил точку в деле о краже сумки с 50 млн рублей. Приговор вынесли 33-летнему мужчине. Судили его по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

– Суд установил, что 28 августа 2021 года подсудимый и его подельники были рядом с бизнес-центром «Антарес» на Коммунистической улице. Там они отобрали у потерпевшего 50 млн рублей. Для той цели они разбили стекло авто, в котором сидела их жертва, забрали у него сумку с деньгами. После чего с места преступления сбежали, – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что крупная сумма принадлежала двум парням. Они получили миллионы с продажи криптовалюты.

Известно, что подельников подсудимого не установили. Сам он вину признал частично. Сказал, мол в сумке было всего 500 тысяч рублей. Однако следствие подтвердило, что в сумке было 50 млн рублей.Тот, кому вынесли приговор, брызнул в лицо потерпевшему из газового баллончика.

Суд вынес нападавшему приговор в виде 6 лет в колонии строгого режима.

Ранее КП-Новосибирск писала, что вынесен приговор по делу о сумке с 7 млн рублей.

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