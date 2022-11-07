Заболеваемость ковидом в Новосибирской области снизилась на треть за неделю

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает снижаться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает снижаться. Так, за неделю число случаев заражения коронавирусом уменьшилось на треть. Информацию озвучил на оперативном совещании 7 ноября руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 782 случая ковида.

− Это меньше предшествующей недели практически на 32%, − уточнил глава регионального Роспотребнадзора.

Эпидситуация в регионе улучшается седьмую неделю подряд. В основном новосибирцы болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber