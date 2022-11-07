Заболеваемость ковидом в Новосибирской области снизилась на треть за неделю

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает снижаться.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает снижаться. Так, за неделю число случаев заражения коронавирусом уменьшилось на треть. Информацию озвучил на оперативном совещании 7 ноября руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
По словам Александра Щербатова, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 782 случая ковида.
− Это меньше предшествующей недели практически на 32%, − уточнил глава регионального Роспотребнадзора.
Эпидситуация в регионе улучшается седьмую неделю подряд. В основном новосибирцы болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно.
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