В Новосибирске застрявшую в ухе пенсионерки серёжку сняли при помощи кусачек. Фото: МАСС.
В Новосибирске к спасателям обратилась женщина 1961 года рождения. Она пояснила, что не может снять серёжку с мочки левого уха. Ей оказали помощь.
Украшение, как уточнили в службе МАСС, вытащили при помощи слесарного инструмента. На фото, которыми поделились спасатели, видно, что это были кусачки.
Спасатели отметили, что сережка осталась целой. Ухо тоже. Помощь врачей пенсионерке не потребовалась.
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