В Новосибирске застрявшую в ухе пенсионерки серёжку сняли при помощи кусачек. Фото: МАСС.

В Новосибирске к спасателям обратилась женщина 1961 года рождения. Она пояснила, что не может снять серёжку с мочки левого уха. Ей оказали помощь.

Украшение, как уточнили в службе МАСС, вытащили при помощи слесарного инструмента. На фото, которыми поделились спасатели, видно, что это были кусачки.

Спасатели отметили, что сережка осталась целой. Ухо тоже. Помощь врачей пенсионерке не потребовалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер