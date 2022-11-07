Новосибирская полиция закупит беспилотники почти на 25 миллионов рублей

Устройства должны быть современными.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирская полиция планирует приобрести три беспилотника для своих нужд. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ. За устройства готовы заплатить 24,7 миллиона рублей.
К беспилотным авиационным системам предъявляют определенные требования. Всего должно быть три комплекта – два «первого типа» и один «второго». Устройства должны быть изготовлены в 2022 году.
Заявки принимаются до 11 ноября.
Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура Новосибирской области купит еще две квартиры для своих нужд. Одна из них должна располагаться в селе Довольное, а вторая - в Барабинске.
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