В Новосибирске свалку в микрорайоне Клюквенный ликвидировали за 1,5 млн рублей. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске ликвидировали незаконную свалку в микрорайоне Клюквенный. На участке складировали твердые бытовые отходы и прочий мусор. Об этом сообщает прокуратура региона.

Известно, что представители ведомства обратились в правительство НСО. Они направили властям представление с требованием устранить нарушения и ликвидировать незаконную свалку. Его рассмотрели и удовлетворили.

В прокуратуре уточнили, что в бюджет правительства было включено 1,5 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки.

В общей сложности от мусора очистили 156 гектаров. Все работы по ликвидации незаконной свалки в микрорайоне уже завершили.

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