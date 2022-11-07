Первым вице-мэром Новосибирска станет Олег Клемешов

Еще одного первого заместителя мэра назначили в Новосибирске. Фото: Единая Россия

Еще одного первого заместителя мэра назначили в Новосибирске. Им станет 52-летний Олег Клемешов. Об этом КП-Новосибирск сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

На данный момент должность первого заместителя занимает Борис Буреев. С 10 ноября в таком же статусе начнет работать и Олег Клемешов.

− Олег Петрович и сейчас вице-мэр. С 10 ноября он становится первым вице-мэром. Распределение полномочий между заместителями мэра остается прежним, − рассказал Глеб Черепанов.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, задачей Клемешова в новом статусе будет усиление работы по реализации в Новосибирске нацпроектов.

Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Он окончил Новосибирский государственный технический университет. С 15 июля 2019 года он трудится в должности заместителя мэра.

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