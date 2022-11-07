В Новосибирске на четвертом мосту смонтировали верхнюю перемычку пилона

Конструкцию поднимали в несколько этапов. Фото: Группа «ВИС»
На четвертом мосту через реку Обь установили верхнюю перемычку пилона. Об этом сообщили в Телеграм-канале Группы «ВИС».
Общий вес конструкции составляет около 160 тонн. Ее поднимали в несколько этапов. На высоте 67,6 метра перемычку смонтировали в проектное положение.
Старт работам был дан 3 ноября. Строители завершили монтаж в воскресенье, 6 ноября.
Длина конструкции – 22,8 метра, высота – 7,6 метра, ширина – практически 6 метров. Чтобы поднять ее на нужную высоту, пришлось прибегнуть к специальному методу под названием Heavy Lifting.
− Перемычку уложили на две подхватные балки, подвешенные на высокопрочных стальных канатах. Тросы вытягивались наверх домкратами, которые были установлены на верхних консолях, − рассказали в Группе «ВИС».
В «операции» участвовали четыре домкрата – они тянули вверх четыре пучка по шесть канатов в каждом.
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