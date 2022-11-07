В Новосибирске ночью двое отцов заперлись в квартирах с малышами и не открывали мамам двери. Фото: МАСС.

В Новосибирске двое отцов закрылись в квартирах с младенцами. Мамы малышей, чтобы попасть домой к детям, вызвали спасателей.

– Первый вызов поступил ночью, в 01:20, в Дзержинский район на улицу Новая Заря. Спасатели с помощью громкого стука разбудили спящего отца. Ребенка 2019 года рождения передали матери. Второй вызов поступил в Дзержинский район города уже под утро. В 03:35 спасатели приехали на улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кировский район города. Они обеспечили доступ в квартиру через окно 1-го этажа. Ребенка 2021 года рождения передали матери, – говорится в сводке МАСС.

Малышам помощь врачей не потребовалась. По каким причинам такие крохи остались ночью без мам, спасатели не уточнили.

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