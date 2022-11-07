В Новосибирске появится новый парк в честь депутата Заксобрания Юрия Бугакова

В Октябрьском районе Новосибирска планируют открыть новый парк. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске планируют открыть новый парк. Он будет носить имя депутата Заксобрания Юрия Бугакова.

Данную тему подняли на оперативном совещании в понедельник, 7 ноября. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился создать проект объекта.

Новый парк будет располагаться в Октябрьском районе на улице Кирова. Открыть его изначально предложили депутаты Заксобрания НСО.

− Это инициатива депутатов Заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали, − отметил Андрей Травников.

Деньги на строительство губернатор предложил выделить из областного и городского бюджетов.

Юрий Бугаков − полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он был председателем племзавода «Ирмень». Юрий Федорович скончался 30 декабря 2020 года в возрасте 82 лет.

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