В Бердске простятся с депутатом Овсепяном, умершим на 67-м году жизни. Фото: администрация Бердск.

В Бердске похоронят депутата Мкртыча Овсепяна. Он умер 5 ноября на 67-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Бердска.

– Церемония прощания с Мкртычом Овсепяном состоится 8 ноября с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня), – говорится в сообщении.

Известно, что депутат родился в Ереване. Затем в Рубцовске окончил авиационное училище. В НСО он жил и занимался бизнесом с 1981 года.

В администрации добавили, что депутат много лет занимался проблемами поселков Новый, Светлый и Речкуновской зоны отдыха. Известно, что все трудности местных жителей Овсепян воспринимал как свои. Прилагал все возможные усилия для их оперативного решения. Работал на улучшение качества жизни сибиряков. Занимался строительством тротуаров, освещением улиц, ремонтом дорог.

Коллеги и близкие запомнили депутата трудолюбивым, активным и добросовестным человеком. По их словам, он внес огромный вклад в развитие Бердска.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родственникам Мкртыча Овсепяна.

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