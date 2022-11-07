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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 3:01

Следователи проводят проверку после обнаружения останков человека под Новосибирском

Предположительно, они принадлежат мужчине
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Следователи проводят проверку после обнаружения останков человека под Новосибирском.

Следователи проводят проверку после обнаружения останков человека под Новосибирском.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете организовали проверку после того, как очевидцы нашли останки в лесу под Новосибирском. Как рассказали КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, жуткую находку обнаружили рядом с остановочной платформой железнодорожного транспорта в Мошковском районе.

– В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс всех необходимых экспертиз, – уточнили КП-Новосибирск в региональном Следкоме.

В СК добавили, что полученные данные проверять по базе данных без вести пропавших людей.

После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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