Следователи проводят проверку после обнаружения останков человека под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете организовали проверку после того, как очевидцы нашли останки в лесу под Новосибирском. Как рассказали КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, жуткую находку обнаружили рядом с остановочной платформой железнодорожного транспорта в Мошковском районе.

– В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс всех необходимых экспертиз, – уточнили КП-Новосибирск в региональном Следкоме.

В СК добавили, что полученные данные проверять по базе данных без вести пропавших людей.

После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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